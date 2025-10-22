SuperEnalotto | ad Avellino e Napoli centrati due 5 da oltre 37mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta  Agipronews,  centrati due “5” da 18.577,76 euro l’uno, il primo ad Avellino presso la Tabaccheria Noviello in via Tagliamento, 140; l’altro a Napoli nella Tabaccheria in via Ventiglieri, 11. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 23 ottobre, sale a 67,9 milioni di euro.   L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

