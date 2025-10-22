SuperEnalotto ad Avellino centrato un 5 da 18.577,76 euro

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 18.577,76 euro l’uno, il primo ad Avellino presso la Tabaccheria Noviello in via Tagliamento, 140; l’altro a Napoli nella Tabaccheria in via Ventiglieri, 11. L’ultimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

