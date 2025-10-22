SuperEnalotto ad Avellino centrato un 5 da 18.577,76 euro
Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 18.577,76 euro l’uno, il primo ad Avellino presso la Tabaccheria Noviello in via Tagliamento, 140; l’altro a Napoli nella Tabaccheria in via Ventiglieri, 11. L’ultimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
La Juve Stabia vince il derby contro l'Avellino con un convincente 2-0 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. #avellino #juvestabia #calcio #castellammaredistabia #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook
SuperEnalotto: ad Avellino e Napoli centrati due “5” da oltre 37mila euro - Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 18. Si legge su ilmattino.it
SuperEnalotto: a San Miniato centrato un '5' da oltre 18mila euro - La fortuna fa tappa a San Miniato, dove nell’estrazione di ieri, martedì 21 ottobre, il SuperEnalotto ha regalato una vincita da 18. Secondo pisatoday.it
SuperEnalotto: a Dalmine (BG) centrato un "5" da oltre 18mila euro - Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un ... Riporta agipronews.it