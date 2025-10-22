SuperEnalotto | a San Miniato centrato un ' 5' da oltre 18mila euro

La fortuna fa tappa a San Miniato, dove nell’estrazione di ieri, martedì 21 ottobre, il SuperEnalotto ha regalato una vincita da 18.577,76 euro grazie a un '5' centrato da un fortunato. Il tagliando vincente è stato giocato presso il Tabacchi Edicola di via Buonaparte 11, come riporta Agipronews. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

