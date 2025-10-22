Il Mondiale Superbike è andato in archivio con la vittoria del turco Toprak Razgatlioglu, capace di conquistare il titolo iridato all’ultima gara dopo un serrato duello con Nicolò Bulega. Sul circuito di Jerez de la Frontera la stagione è però proseguita con un paio di giornate di Test, dove è stato proprio il vice campione del mondo a fare la differenza. Il centauro della Ducati ha stampato un convincente 1:37.587, migliorando il riscontro di ieri e inanellando una brillante serie di giri sul passo di 1’37” e 1’38”. Nicolò Bulega ha preceduto di 857 millesimi lo spagnolo Iker Lecuona, suo compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega primeggia nei Test di fine stagione. Distaccato Lecuona