Superbike Nicolò Bulega primeggia nei Test di fine stagione Distaccato Lecuona
Il Mondiale Superbike è andato in archivio con la vittoria del turco Toprak Razgatlioglu, capace di conquistare il titolo iridato all’ultima gara dopo un serrato duello con Nicolò Bulega. Sul circuito di Jerez de la Frontera la stagione è però proseguita con un paio di giornate di Test, dove è stato proprio il vice campione del mondo a fare la differenza. Il centauro della Ducati ha stampato un convincente 1:37.587, migliorando il riscontro di ieri e inanellando una brillante serie di giri sul passo di 1’37” e 1’38”. Nicolò Bulega ha preceduto di 857 millesimi lo spagnolo Iker Lecuona, suo compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA VINCE LA SUPERPOLE RACE, OUT RAZGATLIOGLU A SEGUITO DI UN CONTATTO CON IL PILOTA DUCATI ARUBA Nicolò Bulega vince la Superpole Race della Superbike a Jerez, nonostante un long lap penalty a se - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto in qualifica a Jerez. Razgatlioglu si difende ed è 2° - - X Vai su X
Superbike, Nicolò Bulega primeggia nei Test di fine stagione. Distaccato Lecuona - Il Mondiale Superbike è andato in archivio con la vittoria del turco Toprak Razgatlioglu, capace di conquistare il titolo iridato all'ultima gara dopo un ... Come scrive oasport.it
Superbike, Bulega primeggia anche in FP2 a Jerez. Tripletta Ducati, insegue Razgatlioglu - Nicolò Bulega chiude davanti a tutti il venerdì di Jerez de la Frontera e realizza la miglior prestazione assoluta anche nella seconda sessione di prove ... Riporta oasport.it
Superbike a Cremona: Bulega perfetto, è tripletta in casa - Al Cremona Circuit Nicolò Bulega completa il weekend perfetto, aggiungendo Superpole Race e Gara- Segnala sport.sky.it