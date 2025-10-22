Superare l' ansia è stato scoperto il circuito nel nostro cervello che potrebbe aiutarci a placarla e vivere un po' meglio
Lo studio potrebbe aprire la strada a nuove potenziali terapie contro disturbi di salute mentale come l'anoressia nervosa. 🔗 Leggi su Wired.it
Contenuti che potrebbero interessarti
3 libri speciali per superare e comprendere le paure, le fobie e l’ansia ? - Ansia e paura nei bambini Genitori consapevoli Crescere bene e insieme Infanzia felice - facebook.com Vai su Facebook
Individuato nel cervello il circuito che aiuta a placare l'ansia - È stato individuato nel cervello il circuito che aiuta a controllare e superare l'ansia, in modo da consentire comportamenti vitali come mangiare, riposarsi o esplorare nuovi ambienti anche in situazi ... Secondo ansa.it