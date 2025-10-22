Suora trovata morta nella sala da pranzo | fermata una consorella
Trovata morta, all’alba del 12 ottobre, nella sala da pranzo del convento di Nkabune, alla periferia di Meru, in Kenya, dove viveva e dirigeva un orfanotrofio per bambini vulnerabili. La vittima è suor Anselmina Karimi, 65 anni, molto conosciuta anche nel Bresciano.Il corpo della religiosa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Kenya: trovata morta suor Anselmina dell’«orfanotrofio dei bresciani» - Sulla morte della 65enne, trovata coperta di lividi, indagini in corso: sospettata del presunto omicidio una consorella. Secondo giornaledibrescia.it
