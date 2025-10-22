Sullo sciopero del 3 ottobre ora il Garante apre un procedimento sui sindacati | le prossime mosse

Non è finito qui lo scontro tra sindacati e governo. La commissione di garanzia per lo stop del 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, per il blocco alla Global Sumud Flotilla – ha deliberato l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti dei sindacati che hanno incrociato le braccia. Il Garante già lo scorso 2 ottobre aveva segnalato la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla legge 14690, ritenendo inconferente il richiamo all’articolo 2, comma 7. Perché in Italia si può scioperare senza preavviso solo «nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». 🔗 Leggi su Open.online