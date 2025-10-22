Suicidi in carcere per il ministro Nordio non è colpa del sovraffollamento Ma le statistiche raccontano altro

Il sovraffollamento carcerario non determina i suicidi. È l’ultima perla regalata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Parlando al convegno della Fondazione EssilorLuxottica, il Guardasigilli ha infatti spiegato: “Molti suicidi dei detenuti avvengono, non all’ingresso in carcere, quando ti crolla il mondo addosso – ed in quel momento non vedi altra soluzione se non toglierti la vita -, ma quando le persone stanno per uscire”. “Rispetto ai problemi del sovraffollamento nelle carceri questo non ha alcuna relazione con i suicidi, come si legge sui giornali”, ha continuato Nordio, “Il sovraffollamento determina semmai l’aggressività, mentre è la solitudine che determina il suicidio, la disperazione, la mancanza di speranza”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Suicidi in carcere, per il ministro Nordio non è colpa del sovraffollamento. Ma le statistiche raccontano altro

