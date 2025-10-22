Sui Pixel si potrà regolare l’intensità della torcia con un cursore a forma di… torcia
Con la build 2510 di Android Canary, Google ha apportato una modifica al nuovo cursore per modificare l'intensità della torcia. L'articolo Sui Pixel si potrà regolare l’intensità della torcia con un cursore a forma di. torcia proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
