Sui Pixel si potrà regolare l’intensità della torcia con un cursore a forma di… torcia

Tuttoandroid.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la build 2510 di Android Canary, Google ha apportato una modifica al nuovo cursore per modificare l'intensità della torcia. L'articolo Sui Pixel si potrà regolare l’intensità della torcia con un cursore a forma di. torcia proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

