Sui beni russi congelati l’Italia frena | C’è il diritto internazionale

In vista del Consiglio europeo di domani la maggioranza presenterà una mozione unica. L’opposizione no. Ciascuno arriverà con un suo testo: troppo difficile trovare punti di caduta comuni sui temi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sui beni russi congelati l’Italia frena: «C’è il diritto internazionale»

