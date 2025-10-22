Sud del Libano droni e nervi tesi | un uomo ucciso ad Aïn Qana cresce la pressione lungo la frontiera
In mattinata un attacco con drone ha colpito una moto ad Aïn Qana, nell’area dell’Iqlim al?Tuffah (governatorato di Nabatieh): una persona è morta. La conferma è arrivata dal Centro Operazioni di Emergenza del Ministero della Salute libanese, che ha parlato di un singolo decesso senza altri feriti. Il luogo preciso indicato dai primi dispacci è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
ISRAELE HA RICOMINCIATO A BOMBARDARE IL LIBANO Mentre la tregua a Gaza sembra tenere, Israele ha spostato l’obiettivo principale delle proprie aggressioni ed è tornato a bombardare il Libano. Nonostante il cessate il fuoco in vigore con Hezbollah Vai su Facebook
Drone israeliano colpisce il quartier generale dell'Unifil in Libano. L'incidente ieri a Naqoura, 'grave violazione' $ANSA ow.ly/HmFr50X1t91 - X Vai su X
Libano, auto colpita da un drone israeliano: “Ucciso esponente Hezbollah” - In Libano, un drone israeliano ha effettuato un attacco aereo che ha preso di mira un’auto lungo la strada Zebdine, alla periferia di Nabatieh. Da blitzquotidiano.it
Auto esplode nel sud del Libano, attacco con drone israeliano. Idf: "Ucciso esponente Hezbollah" - Secondo l'agenzia di stampa statale libanese NNA, un drone israeliano ha effettuato un attacco aereo che ha preso di mira un'auto lungo la strada Zebdine- Secondo rainews.it
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti' - Un drone israeliano ha colpito un veicolo di fronte all'ospedale governativo nel villaggio di Tebnine, nel Libano meridionale. Secondo affaritaliani.it