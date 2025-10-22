In mattinata un attacco con drone ha colpito una moto ad Aïn Qana, nell’area dell’Iqlim al?Tuffah (governatorato di Nabatieh): una persona è morta. La conferma è arrivata dal Centro Operazioni di Emergenza del Ministero della Salute libanese, che ha parlato di un singolo decesso senza altri feriti. Il luogo preciso indicato dai primi dispacci è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sud del Libano, droni e nervi tesi: un uomo ucciso ad Aïn Qana, cresce la pressione lungo la frontiera