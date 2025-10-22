Succivo presentazione del libro di De Magistris Poteri occulti



Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

succivo presentazione del libro di de magistris poteri occulti

© Teleclubitalia.it - Succivo, presentazione del libro di De Magistris “Poteri occulti”

succivo presentazione libro deSuccivo, Luigi de Magistris racconta i “Poteri occulti” al Casale di Teverolaccio - Un viaggio nelle trame nascoste del potere, nei rapporti oscuri tra politica, economia e criminalità che hanno segnato la storia della ... Riporta pupia.tv

