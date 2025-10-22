Successo ‘Simposio' 15mila presenze per le eccellenze enogastronomiche d' Italia

Grande successo di pubblico e di eccellenze enogastronomiche per l'XI edizione del ‘Simposio Trionfo del Gusto' – che si è tenuta a Roma presso la presso la prestigiosa location del Salone delle Fontane all'Eur sabato 18 e domenica 19 ottobre scorsi. Grande attenzione alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti tipici del Lazio e dell'hinterland regionale, questo la peculiarità che caratterizza l'evento organizzato dai fratelli Michele e Daniele De Ventura. La due giorni ha visto 15mila visitatori con banchi d'assaggio, verticali di vino, workshop sulla formazione, dibattiti. Oltre 200 espositori tra cui aziende olivicole e casearie, pastifici storici, cantine vinicole, piccoli produttori e imprese bio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

