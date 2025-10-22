subaffittava la sua casa popolare ospite espulso alloggio revocato

Quando i vicini hanno cominciato a notare quello strano andirivieni negli orari più disparati, si sono insospettiti. Ed è partita la segnalazione. È stato scoperto così un caso di occupazione abusiva di un alloggio comunale che ha portato a due conseguenze: l’espulsione di un cittadino irregolare sul territorio e l’apertura di una procedura di revoca dell’assegnazione della casa comunale in questione. Va tutto in scena l’altro pomeriggio, quando durante un controllo in un alloggio comunale di via Pisacane, gli agenti del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti dalla polizia locale di Monza, in collaborazione con i funzionari dell’ Ufficio Alloggi del Comune, hanno scoperto una grave irregolarità: un marocchino di 30 anni viveva all’interno di un’abitazione popolare, privo di documenti e senza alcun titolo legittimo per occupare i locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

