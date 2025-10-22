su il sipario al teatro di chianciano terme classici rivisitati e performance musicali

‘Fatti vivo!’ – Al Teatro Caos di Chianciano Terme la nuova stagione teatrale 20252026 diretta da Manfredi Rutelli per LST Teatro, che prenderà il via dal 23 novembre 2025 al 29 marzo 2026 nove appuntamenti tra classici rivisitati, contemporanei e performance musicali. Un viaggio nel teatro come esperienza viva e condivisa. "Un bellissimo cartellone teatrale, frutto di un percorso di coprogettazione e coprogrammazione degli obiettivi culturali. Siamo veramente orgogliosi del risultato" – ha dichiarato la sindaca di Chianciano Terme, Grazia Torelli, sottolineando il valore di un processo condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

