Su il sipario a Galeata e Civitella | ecco gli show

Tullio Solenghi, Leonardo Manera, Giampiero Bartolini e Giampiero Pizzol, Camillo Grassi, Denis Campitelli, Maria Pia Timo, Andrea Santonastaso, poi ancora, Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Peluso e Metallurgica Viganò, saranno i protagonisti della stagione teatrale 2025-26 di Galeata e Civitella. Saranno 9 gli spettacoli (6 a Galeata e 3 a Civitella) dal 22 novembre al 22 maggio promossa dai due Comuni della Val Bidente e curata dalla DireFare sas. "’Scavalcamontagne’ è il titolo della rassegna – precisa il curatore Giancarlo Dini – che rimanda alle antiche compagnie di artisti girovaghi che viaggiavano in condizioni difficili per portare i loro spettacoli nelle periferie: una programmazione che vuol giocare con una dichiarazione poetica di inadeguatezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

