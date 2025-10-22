Su che canale vedere Sinner-Altmaier oggi in tv ATP Vienna 2025 | orario preciso programma streaming

Jannik Sinner farà il proprio debutto quest’oggi nell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, il n.2 del mondo giocherà contro il tedesco Daniel Altmaier, per dare seguito al suo incedere nell’evento menzionato e soprattutto dare un seguito a quanto di buono fatto vedere nel corso della Six Kings Slam a Riad. Al di là del risultato che può contare fino a un certo punto, a convincere è stata la prestazione in Arabia Saudita, con un Sinner apparso in forma fisica ottima. Non resta che attendere quanto accadrà quest’oggi in una partita che aveva aperto l’avventura nel recente Masters1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere Sinner-Altmaier oggi in tv, ATP Vienna 2025: orario preciso, programma, streaming

