Stupro non era vergine | Appello ribaltata l' assoluzione choc di Macerata

In primo grado era stato assolto dal giudice dall'accusa di stupro perché la vittima " non era vergine ". Una sentenza choc, quella del Tribunale di Macerata, ribaltata dall'Appello che ha condannato un 31enne a tre anni di carcere. Ecco il passaggio del primo verdetto di assoluzione aveva indignato l'Italia: la 17enne abusata nel 2019, scrisse il giudice, "aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". La Corte di Ancona in secondo grado ha invece condannato l'uomo, anche se nella forma di minore gravità e a una condanna inferiore a quella sollecitata in prima battuta dalla sostituta procuratrice generale Cristina Polenzani e cioè quattro anni e un mese, come chiesto in primo grado. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stupro, "non era vergine": Appello, ribaltata l'assoluzione choc di Macerata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Assolto dopo lo stupro di una 17enne , i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - facebook.com Vai su Facebook

Assolto dallo stupro «perché lei non era più vergine», sentenza ribaltata in Appello: il 31enne condannato a 3 anni di carcere - X Vai su X

Stupro, assolto perché «lei non era vergine». Castelraimondo, appello la condanna a 3 anni al giovane elettricista: sentenza ribaltata ad Ancona - MACERATA «Aveva già avuto rapporti, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Come scrive msn.com

Sentenza ribaltata in appello, condannato a tre anni l'uomo assolto in primo grado con la motivazione shock: «Non è stupro, lei aveva già avuto rapporti» - In primo grado i giudici avevano stabilito che «lei aveva già avuto rapporti ed era in condizione di immaginare il seguito», per questo non c'era stata violenza. Segnala vanityfair.it

Stupro, assoluzione ribaltata. Il sollievo della vittima: «Ma la mia vita è stravolta» - Appena ha saputo che quell’uomo che a luglio 2019 l’ha violentata, quando ancora era minorenne, ora è ... Come scrive ilmessaggero.it