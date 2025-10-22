Stupro negato ribaltata la sentenza

Ribaltata la sentenza che indignava. «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Questo era uno dei passaggi del verdetto di primo grado con cui il tribunale di Macerata, tre anni fa, aveva assolto un 31enne dall'accusa di aver commesso una violenza sessuale su una 17enne, commessa nel 2019. Ieri la Corte d'appello di Ancona ha rovesciato questa sentenza, condannando l'imputato per gli abusi sessuali. Tre anni di carcere, questa la pena, inferiore a quella sollecitata dalla sostituta procuratrice generale Cristina Polenzani, che aveva chiesto 4 anni e un mese, come in primo grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stupro negato, ribaltata la sentenza

News recenti che potrebbero piacerti

#Macerata Sconcerto per la decisione del tribunale, che ha assolto un 31enne accusato di stupro su una 17enne, perché la vittima aveva già avuto rapporti sessuali. L’ex procuratore #Menditto al #GR1 “In Italia pesano pregiudizi e stereotipi”. - facebook.com Vai su Facebook

Stupro negato, ribaltata la sentenza - Ieri la Corte d'appello di Ancona ha rovesciato questa sentenza, condannando l'imputato per gli abusi sessuali. Riporta ilgiornale.it

Stupro, ribaltata la sentenza choc di Macerata: 31enne condannato a 3 anni in appello - Ribaltata in appello l'assoluzione pronunciata in primo grado dal tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di aver commesso violenza sessuale in auto su una minorenne nel 2019. Riporta msn.com

Sentenza ribaltata in appello, condannato a tre anni l'uomo assolto in primo grado con la motivazione shock: «Non è stupro, lei aveva già avuto rapporti» - In primo grado i giudici avevano stabilito che «lei aveva già avuto rapporti ed era in condizione di immaginare il seguito», per questo non c'era stata violenza. Scrive vanityfair.it