Stupro assolto perché lei non era vergine Castelraimondo appello la condanna a 3 anni al giovane elettricista | sentenza ribaltata ad Ancona

Corriereadriatico.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MACERATA «Aveva già avuto rapporti, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Era stato scritto nero su bianco dai giudici del Tribunale di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Stupro, assolto perché «lei non era vergine». Castelraimondo, appello la condanna a 3 anni al giovane elettricista: sentenza ribaltata ad Ancona

