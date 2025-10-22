Stuprò 17enne era stato assolto Ma la sentenza choc viene ribaltata

Ancona, 22 ottobre 2025 – Accusato di aver violentato una 17enne, un 25enne era stato assolto dal tribunale di Macerata. Ma ieri la corte d’appello di Ancona ha ribaltato la ricostruzione condannandolo a tre anni. “Dopo essere sprofondati nel Medioevo ci siamo riavvicinati a questo secolo” ha commentato l’avvocato Fabio Galiani, che ieri aveva sollevato il caso scatenando una marea di polemiche, che approderanno anche in Parlamento. Soprattutto perché nella sentenza i giudici di Macerata avevano scritto che la ragazza, che aveva già avuto rapporti sessuali e prendeva la pillola, dopo essersi appartata con lui “era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stuprò 17enne, era stato assolto. Ma la sentenza choc viene ribaltata

Scopri altri approfondimenti

Assolto dopo lo stupro di una 17enne , i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - facebook.com Vai su Facebook

«Non era vergine, sapeva cosa rischiava»: il tribunale assolve l’uomo accusato di #stupro da una 17enne - X Vai su X

Era stato assolto da stupro perché la 17enne "aveva già avuto rapporti": in appello condannato a 3 anni ad Ancona - I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel ... Da msn.com

Assolto da stupro, “vittima 17enne non chiese aiuto”. Appello ribalta sentenza: “Consenso deve esserci sempre” - In primo grado era stato assolto perché, secondo i giudici, la ragazza “non aveva chiesto aiuto né cer ... Da fanpage.it

Assolto dopo lo stupro di una 17enne , i giudici: «Lei non era vergine. Ha accettato di appartarsi, doveva aspettarselo» - «Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Da msn.com