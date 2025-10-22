Stuprò 17enne era stato assolto Ma la sentenza choc viene ribaltata

Ancona, 22 ottobre 2025 –  Accusato di aver violentato una 17enne, un 25enne era stato assolto dal tribunale di Macerata. Ma ieri la corte d’appello di Ancona ha ribaltato la ricostruzione condannandolo a tre anni. “Dopo essere sprofondati nel Medioevo ci siamo riavvicinati a questo secolo” ha commentato l’avvocato Fabio Galiani, che ieri aveva sollevato il caso scatenando una marea di polemiche, che approderanno anche in Parlamento. Soprattutto perché nella sentenza i giudici di Macerata avevano scritto che la ragazza, che aveva già avuto rapporti sessuali e prendeva la pillola, dopo essersi appartata con lui “era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

