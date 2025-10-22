Studio di estetista abusivo scoperto in un garage | all'interno smalti tossici e strumenti sporchi

La scoperta è stata effettuata dalla Guardia di Finanza ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. La titolare dello studio estetico abusivo è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Studio Gran Madre-Odontoiatria Estetica - facebook.com Vai su Facebook

GdF Avellino: garage trasformato in studio estetico abusivo - I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto, in ... irpinianews.it scrive

Estetista abusiva in garage: sequestrati 2.400 strumenti, sanzioni per oltre 30mila euro - Un garage trasformato in studio, attrezzature senza garanzie e nessuna traccia al fisco: a Imola le Fiamme gialle del comando provinciale di Bologna hanno ... Da pupia.tv

Comun Nuovo, scoperto finto dentista: «Sorpreso mentre stava curando una paziente, ma non aveva titoli» - L'indagine per esercizio abusivo della professione coinvolge anche il titolare dello studio e due professionisti. Riporta bergamo.corriere.it