Studenti pro Palestina a Napoli occupati anche Sannazaro e Della Porta

Tempo di lettura: < 1 minuto Altre due scuole occupate a Napoli, in solidarietà alla Palestina. “Il Sannazaro sceglie di prendere finalmente posizione e di aderire allo stato di agitazione permanente che sta coinvolgendo tutti gli studenti d’Italia in queste ultime settimane” annunciano gli studenti dello storico liceo classico del Vomero. Lo stesso al Della Porta, istituto tecnico con sede in via Foria. Lì il Collettivo studentesco e il Coordinamento Kaos comunicano di inserirsi “ a pieno in questo movimento di lotta”, contestando al governo italiano un atteggiamento “tacito e complice verso la questione palestinese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studenti pro Palestina, a Napoli occupati anche Sannazaro e Della Porta

