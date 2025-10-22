Studentessa si fa male scontrandosi con un muretto la famiglia chiede 100mila euro di risarcimento ma il Tribunale dice no | Scuola non responsabile se l’alunno è già affidato ai genitori

22 ott 2025

Il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata da una famiglia nei confronti di una scuola per un infortunio accaduto a una studentessa all’uscita dal doposcuola. Secondo la sentenza n. 51082025, pubblicata lo scorso 21 ottobre, la responsabilità della vigilanza dell’istituto si esaurisce con la riconsegna dell’alunna al genitore. La decisione chiarisce l’interpretazione delle norme sulla responsabilità scolastica in relazione agli eventi che avvengono al termine delle attività educative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

