Studentessa bocciata i genitori fanno ricorso al TAR I giudici | La non ammissione è legittima anche con PDP se mancano le competenze necessarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia mette a fuoco, con una pronuncia di fine ottobre, la complessa trama che lega il diritto all’istruzione personalizzata e l’obbligo di maturare competenze adeguate per l’ammissione alla classe successiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

