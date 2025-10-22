Studentessa bocciata i genitori fanno ricorso al TAR I giudici | La non ammissione è legittima anche con PDP se mancano le competenze necessarie

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia mette a fuoco, con una pronuncia di fine ottobre, la complessa trama che lega il diritto all’istruzione personalizzata e l’obbligo di maturare competenze adeguate per l’ammissione alla classe successiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

studentessa bocciata genitori fannoPrende 4 e 5 agli esami di riparazione, alunna bocciata fa ricorso perché “non la rappresentano”: rigettato - Ennesima bocciatura, ennesimo ricorso al Tar: stavolta il caso riguarda una studentessa di un liceo economico sociale. tecnicadellascuola.it scrive

Studentessa di liceo bocciata fa ricorso al Tar: «Voti bassi che non rappresentano la mia preparazione». Ma i giudici confermano i 4 e i 5 - È stata bocciata in terza superiore dopo il mancato recupero dei debiti in italiano e inglese. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Studentessa Bocciata Genitori Fanno