Strutture sportive | Siamo da terzo mondo Attenzione massima sull’impianto a Iolo
"Ho trovato una persona preparata, disponibile e competente, che dà l’impressione di vivere a Prato da tempo. Sarei contento se restasse in Comune per i prossimi sei o sette anni". Non risparmia una battuta di spirito, Massimo Taiti, nel commentare l’incontro avuto ieri a palazzo comunale con il commissario prefettizio Claudio Sammartino. Un confronto, quello tra l’amministrazione commissariale ed il delegato provinciale del Coni (nonché vice-presidente regionale Figc) che ha avuto come tema l’ impiantistica sportiva. Che continua a richiedere sempre più attenzione, anche alla luce degli ultimi sviluppi legati alla piscina e allo stadio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
