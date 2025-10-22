"Ho trovato una persona preparata, disponibile e competente, che dà l’impressione di vivere a Prato da tempo. Sarei contento se restasse in Comune per i prossimi sei o sette anni". Non risparmia una battuta di spirito, Massimo Taiti, nel commentare l’incontro avuto ieri a palazzo comunale con il commissario prefettizio Claudio Sammartino. Un confronto, quello tra l’amministrazione commissariale ed il delegato provinciale del Coni (nonché vice-presidente regionale Figc) che ha avuto come tema l’ impiantistica sportiva. Che continua a richiedere sempre più attenzione, anche alla luce degli ultimi sviluppi legati alla piscina e allo stadio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strutture sportive: "Siamo da terzo mondo. Attenzione massima sull’impianto a Iolo"