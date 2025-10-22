Striscia La Notizia | Ufficiale il Ritorno in TV con Greggio e Iacchetti

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, il ritorno di Striscia La Notizia in tv sembra finalmente confermato. Quest'anno il celebre tg satirico non è andato in onda nella tradizionale fascia dell' Access Prime Time, lasciando spazio a La Ruota della Fortuna, che ha ottenuto ascolti record durante l'estate. Il game show condotto da Gerry Scotti continua a registrare numeri importanti, superando persino programmi concorrenti come Affari Tuoi e le trasmissioni di Stefano De Martino. Per questo motivo, Mediaset aveva deciso di mettere in pausa il programma di Antonio Ricci, in attesa di trovare una nuova collocazione adatta.

