Striscia la notizia il format si rinnova ma torna in prima serata

Saranno Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a condurre Striscia la notizia in prima serata, a partire dal 26 novembre, per 5 appuntamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Striscia la notizia, il format si rinnova ma torna in prima serata

