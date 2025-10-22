Striscia la notizia il format si rinnova ma torna in prima serata

Saranno Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio a condurre Striscia la notizia in prima serata, a partire dal 26 novembre, per 5 appuntamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

striscia la notizia il format si rinnova ma torna in prima serata

