Striscia la notizia | ecco la data ufficiale del ritorno in prima serata con la coppia storica di conduttori

Il tg satirico lascia momentaneamente l'Access Prime Time per debuttare in prima serata, con scenografia aggiornata e cinque appuntamenti speciali. Il futuro di Striscia la Notizia è stato al centro di numerose speculazioni negli ultimi mesi. A settembre, il celebre tg satirico di Antonio Ricci non ha fatto ritorno nella storica fascia dell'Access Prime Time, lasciando spazio a La Ruota della Fortuna. La scelta, motivata dal grande successo del game show, si è rivelata vincente: la trasmissione ha registrato ascolti record, riuscendo a battere Affari Tuoi, il programma di Stefano De Martino. Una pausa strategica per Striscia A fronte di questi risultati, Mediaset ha deciso di proseguire con La Ruota della Fortuna e mettere in pausa, almeno momentaneamente, Striscia la .

