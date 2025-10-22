Streghe e personaggi mostruosi animano il borgo fantasma di Celleno

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Celleno è in programma, sabato 25 e domenica 26 ottobre, la manifestazione a tema halloween dal titolo “Il castello stregato di Celleno”.Dalle 17 alle 22 sono organizzate due serate all'insegna del mistero, della fantasia e del divertimento nel cosiddetto “borgo fantasma”.Per l'occasione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

