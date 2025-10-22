Strategie di monitoraggio del lupo | nasce il progetto pilota Wolf Puglia

Nasce “Wolf Puglia”, progetto pilota per la pianificazione di strategie di monitoraggio del lupo e delle interazioni con le attività produttive in Salento, Valle d’Itria, Alta Murgia e Gargano. Il progetto si inserisce nell’ambito di un accordo tra Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it