Strategie di monitoraggio del lupo | nasce il progetto pilota Wolf Puglia

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NasceWolf Puglia”, progetto pilota per la pianificazione di strategie di monitoraggio del lupo e delle interazioni con le attività produttive in Salento, Valle d’Itria, Alta Murgia e Gargano. Il progetto si inserisce nell’ambito di un accordo tra Regione Puglia-Dipartimento Agricoltura e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

LUPO Nasce “Wolf Puglia”, il progetto per monitorare il lupo - Un progetto per la pianificazione del monitoraggio del lupo nelle aree del Salento, della Valle d’Itria, dell’Alta Murgia e del Gargano ... Da statoquotidiano.it

Strategie di monitoraggio del lupo: il progetto pilota “Wolf Puglia” - Nasce “ Wolf Puglia ”, progetto pilota per la pianificazione di strategie di monitoraggio del lupo e delle interazioni con le attività produttive in Salento, Valle d’Itria, Alta Murgia e Gargano. Riporta leccesette.it

Nasce il Coordinamento a tutela del lupo nel Salento: «Agevoliamo la coesistenza contrastando la disinformazione» - Nasce il Coordinamento a tutela del lupo nel Salento, frutto della collaborazione tra le diverse associazioni locali e nazionali. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Strategie Monitoraggio Lupo Nasce