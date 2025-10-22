Strategia turistica incontro con i proprietari delle 200 strutture extralberghiere
SAN MICHELE SALENTINO - Turismo, un momento di confronto tra rappresentanti dei Comuni, istituzioni, operatori e professionisti del settore. Si terrà giovedì 30 ottobre 2025 alle 19:00, presso l'oratorio parrocchiale di via Sacerdote Galetta, a San Michele Salentino, il convegno “Puglia 2030: il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
