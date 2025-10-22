È una realtà sempre più in ascesa in Ligue1 lo Strasburgo di Rosenior che quest’oggi per la seconda giornata della fase a girone di Conference League affronta in polacchi dello Jagiellonia Bialystok. Gli alsaziani hanno rischiato di fare il colpaccio in casa della capolista PSG, segnando ben 3 gol prima della rimonta dei padroni di casa. Un pareggio che dà ulteriore linfa al progetto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Jagiellonia Bialystok (Conference League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol e uno per parte allo Stade de la Meinau