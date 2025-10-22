Strasburgo-Jagiellonia Bialystok Conference League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
È una realtà sempre più in ascesa in Ligue1 lo Strasburgo di Rosenior che quest’oggi per la seconda giornata della fase a girone di Conference League affronta in polacchi dello Jagiellonia Bialystok. Gli alsaziani hanno rischiato di fare il colpaccio in casa della capolista PSG, segnando ben 3 gol prima della rimonta dei padroni di casa. Un pareggio che dà ulteriore linfa al progetto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Ecco i risultati e i marcatori della prima giornata di Conference League: Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2 - 31' Munoz (C); 58' Nketiah (C) Jagiellonia-Hamrun 1-0 - 57' Imaz (J) KuPS-Drita 1-1 - 74' Parzyszek (K); 80' Dabiqaj (D) Lausanne-Breidablik 3-0 - 7' Lek - facebook.com Vai su Facebook