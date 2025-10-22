Straniero tenta di rapire una neonata dal passeggino | bloccato dai genitori e passanti

Momenti di tensione domenica pomeriggio a Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria, quando un giovane ha cercato di rapire una neonata dal passeggino in cui si trovava. Il tentativo è avvenuto in via Carracci, una zona molto frequentata. La reazione dei genitori e dei passanti. L’uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente alla famiglia, cercando di afferrare la bambina. La reazione immediata dei genitori e l’intervento di alcuni passanti hanno impedito il rapimento. È stato subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Il sospetto rintracciato nel vicino parco. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno avviato una rapida ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

