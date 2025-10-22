Straniero tenta di rapire una neonata dal passeggino | bloccato dai genitori e passanti
Momenti di tensione domenica pomeriggio a Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria, quando un giovane ha cercato di rapire una neonata dal passeggino in cui si trovava. Il tentativo è avvenuto in via Carracci, una zona molto frequentata. La reazione dei genitori e dei passanti. L’uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente alla famiglia, cercando di afferrare la bambina. La reazione immediata dei genitori e l’intervento di alcuni passanti hanno impedito il rapimento. È stato subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Il sospetto rintracciato nel vicino parco. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno avviato una rapida ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
SALERNO, TENTATO FURTO IN NEGOZIO: DENUNCIATO 23ENNE MAROCCHINO Un Un cittadino straniero di 23 anni è stato denunciato per tentato furto dopo essere stato sorpreso a rubare un giubbotto da 119 euro in un negozio di Corso Vittorio Emanu - facebook.com Vai su Facebook
Terrore a Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: arrestato giovane gambiano - L’uomo ha cercato di afferrare la bimba in via Carracci, vicino alla stazione. Come scrive msn.com
Tenta di rapire una bambina dal passeggino a Bologna, arrestato - A Bologna la polizia ha arrestato un giovane che avrebbe cercato di portare via una neonata da un passeggino. Segnala rainews.it
Choc in zona stazione: tenta di rapire neonata dal passeggino - La polizia ha inseguito e arrestato un giovane gambiano, domiciliato in una com ... Scrive msn.com