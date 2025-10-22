Stranger Things 5 | dopo il no iniziale l' episodio finale potrebbe uscire al cinema Netflix ci ha ripensato?

Movieplayer.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dopo aver negato la necessità di dare distribuzione cinematografica al gran finale della serie di culto, Netflix potrebbe essere tornata sui suoi passi secondo un insider. Vedremo il finale di Stranger Things 5 al cinema? Manca ancora l'ufficialità, ma adesso le possibilità di una distribuzione cinematografica sarebbero decisamente aumentate, almeno secondo l'insider Matthew Belloni. Ma andiamo con ordine. In una recente conversazione con Variety, i fratelli Duffer avevano rivelato di aver chiesto a Netflix di distribuire l'ultimo episodio del loro show nei cinema, ma di aver ricevuto un rifiuto dallo streamer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

