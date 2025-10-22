Stragi nazifasciste Il procuratore incontra i ragazzi

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio appuntamento ieri per il procuratore generale militare Marco De Paolis, che ha presentato a Monza il suo libro “Caccia ai nazisti“, editore Rizzoli, con prefazione di Liliana Segre. Al mattino, al teatro Manzoni, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori, incontro moderato da Agnese Pini, direttrice di QN, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Al pomeriggio, l’evento è stato ripetuto al teatro Binario 7, con i saluti dell’assessora alla Cultura, Arianna Bettin. Al Binario 7 l’autore ha presentato il volume, discutendone con Silvia Buzzelli, docente di Diritto processuale penale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

stragi nazifasciste il procuratore incontra i ragazzi

© Ilgiorno.it - Stragi nazifasciste. Il procuratore incontra i ragazzi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Strage familiare, procuratore: colpita la moglie, poi figli - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Scrive video.sky.it

Strage alla stazione, affondo del procuratore - Intervendendo a un convegno promosso dalla Cisl, il procuratore di Bologna, Paolo Guido (foto), ha detto che si sono consumati "depistaggi, ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Strage di Bologna, il procuratore Guido: “Silenzi e complicità dello Stato, inaccettabili” - Lo ha detto Paolo Guido, nuovo procuratore capo di Bologna, nell'ambito ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stragi Nazifasciste Procuratore Incontra