Doppio appuntamento ieri per il procuratore generale militare Marco De Paolis, che ha presentato a Monza il suo libro “Caccia ai nazisti“, editore Rizzoli, con prefazione di Liliana Segre. Al mattino, al teatro Manzoni, ha incontrato gli studenti delle scuole superiori, incontro moderato da Agnese Pini, direttrice di QN, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Al pomeriggio, l’evento è stato ripetuto al teatro Binario 7, con i saluti dell’assessora alla Cultura, Arianna Bettin. Al Binario 7 l’autore ha presentato il volume, discutendone con Silvia Buzzelli, docente di Diritto processuale penale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stragi nazifasciste. Il procuratore incontra i ragazzi