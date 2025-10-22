Strage di migranti in Tunisia anche neonati tra i 40 morti
Tunisi, 22 ottobre 2025 – Un’altra strage nel Mediterraneo. Quaranta migranti subsahariani sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra le vittime ci sono anche neonati. La notizia è stata diffusa dalla radio locale Mosaique che cita il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi. La guardia costiera sarebbe riuscita a salvare 30 persone. Aperta un’inchiesta. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
