Strage di migranti in Tunisia anche neonati tra i 40 morti

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tunisi, 22 ottobre 2025 – Un’altra strage nel Mediterraneo. Quaranta migranti subsahariani sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra le vittime ci sono anche neonati.  La notizia è stata diffusa dalla radio locale Mosaique che cita il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi. La guardia costiera sarebbe riuscita a salvare 30 persone. Aperta un’inchiesta. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

