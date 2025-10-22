Strade provinciali più sicure | appaltati i lavori per la Grotte–Scintillia
Sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 85 Grotte–Scintillia, lungo la SP 60 nel territorio di Comitini. L’intervento rientra nel piano di miglioramento della rete viaria promosso dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
