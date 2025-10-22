Strada di San Genesio una situazione inaccettabile di pericolo e abbandono

Il gruppo consiliare Lugagnano che cambia «denuncia con fermezza le condizioni precarie e pericolose in cui da troppo tempo versa la strada frazionale di San Genesio, una via di collegamento non solo fondamentale per i residenti della frazione omonima, ma oggi ancora più trafficata a causa della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

Travolto mentre stava lavorando: è gravissimo un netturbino di 38 anni. L’incidente è avvenuto a San Genesio e Uniti, in provincia di Pavia. L’uomo, dipendente di una ditta di raccolta rifiuti, è stato investito da un fuoristrada durante il turno mattutino. Le sue - facebook.com Vai su Facebook

«Strada di San Genesio, una situazione inaccettabile di pericolo e abbandono» - La denuncia del gruppo consiliare “Lugagnano che cambia”: «La strada è sempre più impraticabile, disseminata di voragini buche e soggetta a continui cedimenti» ... Segnala ilpiacenza.it

Cadono massi sulla strada: chiusa la provinciale per San Genesio - La strada per San Genesio, nei pressi dello svincolo per Cologna, è stata chiusa tutta la notte a causa di una caduta di massi. Si legge su rainews.it

Raccoglie i rifiuti per strada e viene travolto da un’auto: gravissimo netturbino di 38 anni - Un 38enne è stato travolto da un fuoristrada nella mattinata del 16 ottobre a San Genesio e Uniti (Pavia). Riporta fanpage.it