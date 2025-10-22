Stp | a Francavilla sottoscritto accordo per incentivare il trasporto pubblico urbano

FRANCAVILLA FONTANA - A Francavilla Fontana si lavora per incentivare il trasporto pubblico su gomma. Il tutto, grazie a un costante rapporto tra la Stp Brindisi e l’Amministrazione comunale finalizzato a sostenere le politiche di sviluppo del settore. I risultati di tale sinergia e delle varie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

