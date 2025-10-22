Storm Shadow | così l’Ucraina colpisce in Russia con i missili del Regno Unito – I video

Un attacco a sorpresa, nelle ultime 24 ore, contro obiettivi situati in profondità nei territori russi. Con un raid «combinato su larga scala», utilizzando aerei e missili, l’esercito ucraino ha danneggiato in maniera «massiccia» l’ impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca. Per colpire la struttura, fondamentale nell’economia militare e industriale di Mosca, Kiev avrebbe utilizzato anche gli Storm Shadow, missili da crociera guidati a lungo raggio che la Gran Bretagna ha messo a loro disposizione. L’attacco contro una fabbrica di polvere da sparo e carburante. È un successo l’operazione militare ucraina, con cui sono «riusciti a penetrare il sistema di difesa aerea russo». 🔗 Leggi su Open.online