Storica preghiera in latino per Carlo e il Papa | la prima volta in 500 anni Domani visita in Vaticano con Camilla

Sarà il momento più solenne e anche storico: il Papa e Carlo pregheranno in pubblico insieme sotto la volta michelangiolesca della Cappella Sistina. Non si vedevano un re e un pontefice invocare insieme Dio da cinquecento anni, ovvero dal momento in cui Enrico VIII ruppe con la Chiesa di Roma dando vita alla riforma anglicana. E’ uno degli eventi di domani mattina: Carlo e Camilla (arrivati a Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Storica preghiera in latino per Carlo e il Papa: la prima volta in 500 anni. Domani visita in Vaticano con Camilla

