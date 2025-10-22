Storia in Valdelsa Dal Medioevo al presente

CASTELFIORENTINO "La Cultura in Valdelsa dal Medioevo a oggi". Questo il titolo della tre giorni di studio, che nel prossimo weekend si terrà anche al Centro Culturale Cambio di Castelfiorentino, dopo l'apertura di venerdì a San Gimignano. Il convegno, promosso dalla Società Storica della Valdelsa, riguarda i luoghi, le forme organizzative e della trasmissione culturale, oltre che i rapporti tra "alta" e "bassa" cultura. Dalle botteghe dei maestri artigiani-artisti del Medioevo alla nascita ottocentesca delle biblioteche, dei musei, delle scuole di formazione popolare; dalla costituzione della lingua volgare toscana fino alle forme contemporanee di espressione artistica e letteraria, del cinema, del fumetto e della fotografia.

