Francesco Storace contro Barbara Floridia: ovvero come ti sbugiardo la grillina in diretta su La7. È accaduto nella puntata di martedì 21 ottobre di DiMartedì, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Giovanni Floris Leggi anche Il grillino veste Prada, ma poi se ne pente: cancellate le foto extralusso dell'europarlamentare Furore. Lei non si tiene «un cecio», lui forse si arrabbierà: intervista doppia a Luxuria e Storace, che tornano con "Il rosso e il nero". L’editorialista di Libero, già governatore del Lazio e ministro della Salute, ha ricordato ai telespettatori chi avevano in studio, accusando la senatrice pentastellata di aver manipolato un video, attribuendo a un giornalista una frase che in effetti non aveva mai pronunciato Indegna gogna grillina su Mario Sechi con tanto di video truccato: solidarietà dal centrodestra «C’è un tema che riguarda anche lei, che fa un mestiere delicato», dice Storace alla senatrice grillina, «lei dovrebbe essere garante anche dei giornalisti, tutelatrice dei giornalisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Storace sbugiarda la grillina Floridia in diretta: “Lei ha manipolato il video di un giornalista”