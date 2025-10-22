Stop supplenze brevi dei docenti alle medie e alle superiori cosa cambia per la scuola nella manovra
Stop alle supplenze esterne per assenze inferiori ai 10 giorni alle medie e alle superiori. Lo dice l'ultima versione della manovra economica, nel testo bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stop supplenze brevi alle medie e alle superiori: cosa cambia con la manovra - facebook.com Vai su Facebook
Bozza della Manovra, stop alle supplenze brevi nelle scuole secondarie https://catania.liveuniversity.it/2025/10/21/bozza-manovra-stop-supplenze-scuola-secondaria/… - X Vai su X
Stop supplenze brevi dei docenti alle medie e alle superiori, cosa cambia per la scuola nella manovra - il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in ... Si legge su fanpage.it
Supplenze brevi, la legge di bilancio 2026 introduce lo stop alle sostituzioni dei docenti sotto i 10 giorni - Secondo la bozza della "manovra" 2026 i presidi dovranno sostituire i professori assenti usando ore di potenziamento. Secondo skuola.net
Stop alle supplenze brevi con i prof esterni, cosa cambia per le medie e le superiori - Nuove regole per le supplenze brevi: obbligo di sostituzione interna, monitoraggio delle assenze e risparmi destinati al miglioramento scolastico. Riporta blitzquotidiano.it