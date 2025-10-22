Stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona

Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi 3 mesi. Questa la decisione, riporta il sito de La Nazione, presa direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri tra ultras pisani e veronesi del 18 ottobre a Pisa, prima della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

