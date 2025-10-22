Stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona
Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi 3 mesi. Questa la decisione, riporta il sito de La Nazione, presa direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri tra ultras pisani e veronesi del 18 ottobre a Pisa, prima della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Scontri su Autostrada A2 a S.Mango: stop trasferte per tre mesi a tifosi Catania e Casertana - facebook.com Vai su Facebook
Stop di 3 mesi ai tifosi del Catania: niente trasferte dopo gli scontri - Un provvedimento che era nell’aria da giorni ma del quale non si conoscevano ... Segnala livesicilia.it
Calcio, stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona - La misura, è stato spiegato, entrerà in vigore già a partire dal prossimo turno di campionato, per la trasferta del Pisa ... Si legge su tg24.sky.it
Stangata per i tifosi del Catania: si va verso i 3 mesi di stop alle trasferte - Casertana Dopo gli scontri con gli ultras della Casertana sulla Salerno- Da itacanotizie.it