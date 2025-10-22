Stop alla Juve Stabia l' inchiesta sulla squadra | Era gestita dai boss
Ai calciatori un solo compito: «Entrare in campo e provare a vincere le partite». Per tutto il resto ci pensavano loro, quelli del clan: ticket, security, steward, transfert, buvette,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Stop alla Juve Stabia, l'inchiesta sulla squadra: «Era gestita dai boss» - Per tutto il resto ci pensavano loro, quelli del clan: ticket, security, steward, transfert, ... Come scrive ilmattino.it
Juve Stabia-Bari a rischio dopo l'inchiesta sui clan - Il Tribunale di Napoli ha posto la squadra campana in amministrazione giudiziaria ... Da rainews.it
Caso Juve Stabia, il club: «Pronti a collaborare». Nessun rischio di penalità: gara in casa verso il rinvio - Inviato a Castellammare Il terremoto giudiziario scuote la Juve Stabia, società già da tempo alle prese con il delicato passaggio di quote tra il presidente ... ilmattino.it scrive