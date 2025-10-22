Stipendi comunali ecco di quanto aumentano nel 2026 e 2027 e a quanto ammontano gli arretrati

Aumenti di 232 euro circa dal 2026, i 277 euro dall'anno successivo. Con arretrati da quasi 2.200 euro per dipendente. Sono le stime che oggi l'Aran ha presentato ai sindacati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stipendi comunali, ecco di quanto aumentano nel 2026 e 2027 (e a quanto ammontano gli arretrati)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dipendenti comunali, aumenti extra: fino a 170 euro di stipendio in più al mese. E indennità detassate ai prof Vai su Facebook

#Cronaca Castellammare, gli stipendi dei consiglieri comunali: quanto guadagnano - X Vai su X

Stipendi 2026, come funziona la detassazione degli aumenti. Esempi e simulazioni - In tema di stipendi, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali sulle retribuzioni non conoscono differenze tra la paga base già spettante al dipendente e ... Secondo leggioggi.it

Stipendi comunali, aumenti extra: fino a 170 euro in più al mese. E indennità detassate ai prof - Cancellato, corretto, limato, alla fine il pacchetto in manovra dedicato ai dipendenti pubblici ha preso una forma definitiva. Come scrive ilmessaggero.it