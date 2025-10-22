Stipendi comunali aumenti extra | fino a 170 euro in più al mese E indennità detassate ai prof

Cancellato, corretto, limato, alla fine il pacchetto in manovra dedicato ai dipendenti pubblici ha preso una forma definitiva. L?ultima novità è lo stanziamento di 150 milioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stipendi comunali, aumenti extra: fino a 170 euro in più al mese. E indennità detassate ai prof

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Cronaca Castellammare, gli stipendi dei consiglieri comunali: quanto guadagnano Vai su Facebook

Stipendi comunali, aumenti extra: fino a 170 euro in più al mese. E indennità detassate ai prof - Cancellato, corretto, limato, alla fine il pacchetto in manovra dedicato ai dipendenti pubblici ha preso una forma definitiva. Come scrive ilmessaggero.it

Manovra, 150 milioni per alzare gli stipendi ai dipendenti comunali - 2024 passa anche dalla prossima legge di Bilancio e, più nello specifico, dal fondo perequativo di 150 ... ilmattino.it scrive

Manovra, chi ci guadagna e chi ci perde: dagli aumenti in busta paga con il taglio dell'Irpef alle pensioni. Il punto - Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Si legge su ilmessaggero.it